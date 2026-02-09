Ausblick: Centrus Energy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Centrus Energy A gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 3,20 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Centrus Energy A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 146,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Centrus Energy A 151,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber 4,47 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 447,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 442,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at