Ausblick: Centrus Energy A präsentiert Quartalsergebnisse

Centrus Energy A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,436 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Centrus Energy A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 55,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 480,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 448,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net