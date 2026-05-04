Ausblick: Centrus Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centrus Energy A lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,371 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,21 Prozent auf 78,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Centrus Energy A noch 73,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD, gegenüber 3,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 462,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 448,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at