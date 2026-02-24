Ausblick: Centuri legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Centuri wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,194 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Centuri für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 740,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,446 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,86 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at