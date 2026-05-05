Ausblick: Centuri präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Centuri stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,068 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Centuri noch -0,200 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,51 Prozent auf 618,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Centuri noch 550,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,674 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,36 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at