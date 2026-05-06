Ausblick: Century Aluminum gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Century Aluminum wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Century Aluminum ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 636,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 633,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at