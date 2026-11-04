Ausblick: Century Aluminum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Century Aluminum wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,67 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1680,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 50,54 Prozent auf 951,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Century Aluminum noch 632,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,03 USD, gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net