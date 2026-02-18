Ausblick: Century Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century Aluminum wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 651,6 Millionen USD gegenüber 631,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,55 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,22 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at