Ausblick: Century Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century Aluminum wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,33 USD aus. Im letzten Jahr hatte Century Aluminum einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 817,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 628,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,37 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at