Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Century Casinos gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Century Casinos wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,334 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent auf 153,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,589 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 598,7 Millionen USD, gegenüber 573,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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