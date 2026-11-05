Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Century Casinos gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Century Casinos wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 159,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,733 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 590,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 573,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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