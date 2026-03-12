Ausblick: Century Casinos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Century Casinos stellt am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,439 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Century Casinos noch -2,950 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 137,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Century Casinos für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 142,0 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,865 USD im Vergleich zu -5,020 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 577,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 575,9 Millionen USD.

