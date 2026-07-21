Ausblick: Century Communities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Century Communities wird am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,640 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 857,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 985,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,86 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at