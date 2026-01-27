Century Communities Aktie
WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Century Communities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Century Communities stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Century Communities im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,20 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Century Communities in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD, gegenüber 10,40 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
