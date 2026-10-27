Ausblick: Century Communities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Century Communities wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 949,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,6 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at