Century Communities Aktie
WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Century Communities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Communities wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 949,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,6 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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