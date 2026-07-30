Ausblick: Century Plyboards (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,50 INR. Dies würde einem Zuwachs von 50,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Century Plyboards (India) 2,33 INR je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,46 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,69 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,32 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,82 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,03 Milliarden INR, gegenüber 53,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at