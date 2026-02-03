Century Plyboards Aktie

Century Plyboards für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M5K / ISIN: INE348B01021

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Century Plyboards (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,88 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,51 Prozent erhöht. Damals waren 2,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,29 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,74 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,59 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,11 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised

Analysen zu Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised

Aktien in diesem Artikel

Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised 824,50 8,79% Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised

