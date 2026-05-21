Ausblick: Century Plyboards (India) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century Plyboards (India) wird am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 INR gegenüber 2,36 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Century Plyboards (India) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,12 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,85 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,63 INR, gegenüber 8,34 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 53,20 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 45,11 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at