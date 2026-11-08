Century Tokyo Leasing Aktie
WKN: 914766 / ISIN: JP3424950008
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Century Tokyo Leasing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Century Tokyo Leasing wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 60,42 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Century Tokyo Leasing 144,79 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 372,30 Milliarden JPY gegenüber 345,69 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 295,74 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 227,82 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.468,45 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.457,67 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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