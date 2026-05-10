Century Tokyo Leasing Aktie

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WKN: 914766 / ISIN: JP3424950008

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Century Tokyo Leasing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Century Tokyo Leasing stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -32,680 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Century Tokyo Leasing nach der Prognose von 1 Analyst 477,49 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,81 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 207,16 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 174,51 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.467,26 Milliarden JPY, gegenüber 1.368,64 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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