Ausblick: Century Tokyo Leasing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Tokyo Leasing öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 52,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 59,25 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 337,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 208,77 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 174,51 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.390,88 Milliarden JPY, gegenüber 1.368,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

