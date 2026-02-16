Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Ceragon Networks präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ceragon Networks wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,020 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ceragon Networks 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 82,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 106,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,095 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 338,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 394,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.

Analysen zu Ceragon Networks Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Ceragon Networks Ltd.

