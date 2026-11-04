Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ceragon Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ceragon Networks wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,036 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 94,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 369,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 338,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.
Analysen zu Ceragon Networks Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Ceragon Networks Ltd.
|1,90
|8,43%