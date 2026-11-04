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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ceragon Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ceragon Networks wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,036 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 94,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 369,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 338,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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