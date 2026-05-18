Ausblick: Ceragon Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ceragon Networks öffnet am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,008 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ceragon Networks einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 362,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 338,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at