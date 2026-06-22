Ausblick: Cerebras Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cerebras Systems wird am 23.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,164 USD. Das entspräche einem Verlust von 49,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 82,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 181,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 99,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,267 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 828,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 510,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at