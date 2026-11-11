Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cerebras Systems wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cerebras Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,155 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 58,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 135,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 214,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,497 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 887,5 Millionen USD, gegenüber 510,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net