Ausblick: Cerence informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cerence wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 124,95 Prozent auf 114,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cerence noch 50,9 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,772 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 314,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
