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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cerence präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cerence lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 70,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 315,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 251,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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