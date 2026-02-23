Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ceribell lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ceribell die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,412 USD. Dies würde einen Verlust von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ceribell -0,400 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Ceribell im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,14 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,507 USD, gegenüber -3,390 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 88,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 65,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceribell Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Ceribell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Ceribell Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ceribell Inc Registered Shs
|20,22
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.