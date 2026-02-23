Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ceribell lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ceribell die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,412 USD. Dies würde einen Verlust von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ceribell -0,400 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Ceribell im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,14 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,507 USD, gegenüber -3,390 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 88,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 65,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at