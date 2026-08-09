Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ceribell öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,471 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,380 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,68 Prozent auf 27,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,707 USD, gegenüber -1,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 114,0 Millionen USD im Vergleich zu 89,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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