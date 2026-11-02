Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ceribell stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ceribell lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,510 USD. Das entspräche einem Verlust von 37,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 29,13 Prozent auf 29,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ceribell noch 22,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,973 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,460 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 115,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 89,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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