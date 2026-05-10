Certara Aktie
WKN DE: A2QJL8 / ISIN: US15687V1098
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Certara verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Certara wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,106 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Certara noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 106,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 106,1 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,447 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 428,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 418,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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