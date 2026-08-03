Ausblick: Certara vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Certara stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 98,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,383 USD, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 398,6 Millionen USD im Vergleich zu 418,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at