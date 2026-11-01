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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cerus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cerus wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cerus noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Cerus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,045 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 255,1 Millionen USD, gegenüber 206,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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