Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cerus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cerus lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cerus die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Cerus nach den Prognosen von 4 Analysten 61,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 231,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 180,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
07:01
|Ausblick: Cerus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
17.02.26