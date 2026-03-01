Ausblick: Cerus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cerus lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cerus die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Cerus nach den Prognosen von 4 Analysten 61,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 231,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 180,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at