Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Cerus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cerus wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cerus nach den Prognosen von 3 Analysten 62,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,033 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 252,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 206,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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