Ausblick: CES Energy Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CES Energy Solutions präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,228 CAD aus. Im letzten Jahr hatte CES Energy Solutions einen Gewinn von 0,180 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 633,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 605,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,836 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,820 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,35 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at