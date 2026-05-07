CES Energy Solutions Aktie
WKN DE: A2DY1M / ISIN: CA15713J1049
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: CES Energy Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CES Energy Solutions wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,244 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 677,2 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 632,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,69 Milliarden CAD, gegenüber 2,49 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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