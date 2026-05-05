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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: CESC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CESC lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CESC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass CESC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,81 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,76 Prozent auf 44,88 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,53 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 193,25 Milliarden INR, gegenüber 169,44 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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