Ausblick: CESC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CESC wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,30 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CESC 3,21 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CESC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 55,51 Milliarden INR im Vergleich zu 52,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,78 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,63 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 208,87 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 185,12 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net