CESC Aktie
WKN DE: A3C9SR / ISIN: INE486A01021
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: CESC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CESC wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass CESC für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,99 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CESC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 41,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 35,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,31 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,32 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,97 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 169,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
