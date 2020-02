Ausblick: CESP - Companhia Energetica de Sao Paulo B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CESP - Companhia Energetica de Sao Paulo B lässt sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CESP - Companhia Energetica de Sao Paulo B die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,147 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 BRL je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll CESP - Companhia Energetica de Sao Paulo B mit einem Umsatz von insgesamt 410,3 Millionen BRL abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,206 BRL. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 BRL vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden BRL, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,63 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at