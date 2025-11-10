Ausblick: CEZ AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CEZ AS wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 9,20 CZK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,40 CZK erwirtschaftet worden.

CEZ AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82,24 Milliarden CZK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,28 Milliarden CZK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 56,20 CZK im Vergleich zu 55,80 CZK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 328,37 Milliarden CZK, gegenüber 325,73 Milliarden CZK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at