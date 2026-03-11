CEZ AS Aktie
Ausblick: CEZ AS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CEZ AS lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass CEZ AS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,57 CZK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,10 CZK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 91,43 Milliarden CZK gegenüber 98,53 Milliarden CZK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 52,55 CZK je Aktie, gegenüber 55,80 CZK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 335,20 Milliarden CZK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 325,73 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.
