Ausblick: CF Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CF Industries lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,43 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,89 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,92 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,98 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at