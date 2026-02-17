CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: CF Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CF Industries lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,43 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,89 USD je Aktie erzielt worden waren.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.
18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,92 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,98 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: CF Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CF Industries von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: CF Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|CF Industries Holdings Inc
|79,19
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.