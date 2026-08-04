CF Industries Holdings Aktie

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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: CF Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CF Industries veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,63 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 29,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,45 Milliarden USD gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,72 USD, gegenüber 8,97 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 8,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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