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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CF Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CF Industries präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CF Industries einen Umsatz von 1,66 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,05 USD, gegenüber 8,97 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 8,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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