Ausblick: CGG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CGG gibt am 27.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CGG mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdient.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 275,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 928,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at