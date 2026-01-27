Ausblick: CH Robinson Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CH Robinson Worldwide wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CH Robinson Worldwide für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,99 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 16,29 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at