Ausblick: CH Robinson Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CH Robinson Worldwide lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at